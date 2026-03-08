Kavaklıdere'de Eş Cinayeti - Son Dakika
08.03.2026 20:04
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde A.B. eşi S.B.'yi bıçaklayarak öldürdü, tutuklandı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'nde oturan A.B. (51) ile eşi S.B. (42) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından A.B., eşini göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibince kaldırıldığı Kavaklıdere Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.B.'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Yatağan Adliyesi'ne getirildi.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

