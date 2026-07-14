Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kurucuova Mahallesi yakınlarındaki sarp ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kavaklıdere'de Orman Yangını - Son Dakika
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