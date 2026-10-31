Kavaloğlu, COP31 için Antalya'da 70-80 bin yabancı katılımcı bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kavaloğlu, COP31 için Antalya'da 70-80 bin yabancı katılımcı bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, COP31'in Antalya'da düzenlenmesinin turizme katkı sağlayacağını belirtti. Kavaloğlu, yurt dışından 70-80 bin katılımcı beklediklerini, etkinin 2027 ve sonraki yıllara yansıyacağını söyledi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Ülkemizde yapılan, olumlu sonuçlanan her pozitif etkinlik muhakkak 2027 yılına, önümüzdeki yıllara yansıyacaktır. COP31, bunun en güzel örneği olacak." dedi.

Kavaloğlu, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Antalya'da düzenlenmesinin turizm sektörüne önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Dünyanın en önemli ve büyük organizasyonlarından olan COP31 yaklaştıkça Antalyalı turizmciler olarak heyecanlarının arttığını ifade eden Kavaloğlu, konferans kapsamında yurt dışından 70-80 bin katılımcı beklediklerini bildirdi.

Antalya'nın bu büyüklükteki uluslararası organizasyonları ağırlayabilecek konaklama ve turizm altyapısına sahip olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, organizasyon için EXPO alanı ve kentin altyapısına yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Kavaloğlu, organizasyonun hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ederek, COP31'in Antalya'nın büyük ölçekli konferansları gerçekleştirebilecek kapasitede olduğunu uluslararası alanda göstereceğini söyledi.

"Bundan sonra da çok ciddi anlamda kongrelere ev sahipliği yapma şansımız olacak"

COP31'in Antalya'nın uluslararası organizasyonlardaki bilinirliğini artıracağını belirten Kavaloğlu, "Antalya, COP31 ile büyük konferanslara, etkinliklere ev sahipliği yapabilme kapasitesine sahip olduğunu kanıtlamış olacak. Bunun artçıları da olacak. Bundan sonra da çok ciddi anlamda kongrelere ev sahipliği yapma şansımız olacak." dedi.

Organizasyonun uluslararası alanda önemli bir tanıtım fırsatı oluşturacağını dile getiren Kavaloğlu, COP31'in ardından düzenlenecek diğer uluslararası toplantılar için de Antalya'nın tercih edilmesinin önünün açılabileceğini kaydetti.

Kavaloğlu, organizasyonun turizm sektörüne katkısının yalnızca konferansın gerçekleştirileceği dönemle sınırlı kalmayacağına işaret ederek, "Ülkemizde yapılan, olumlu sonuçlanan her pozitif etkinlik muhakkak 2027 yılına, önümüzdeki yıllara yansıyacaktır. COP31, bunun en güzel örneği olacak." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın uluslararası turizm hareketliliği açısından önemli bir coğrafyada bulunduğunu anlatan Kavaloğlu, bölgedeki zorluklara rağmen sektörün bu süreçlerle baş edebilecek deneyim ve dirayete sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
AntalyaEkonomiTurizmGüncelCOP31Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf’a ayın öğrencisi ödülü Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf'a ayın öğrencisi ödülü
BDDK, Kavcıoğlu’na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak BDDK, Kavcıoğlu'na yönelik asılsız iddialar için hukuki süreç başlatacak
Derbi cezası ertelenecek mi TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu
Mersin’de 19 yıllık “Mumya ceset“ dehşeti Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı Mersin'de 19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı
11:17
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi İşte o görüntüler
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:53
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
09:34
Polonya’daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:18
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 11:40:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Kavaloğlu, COP31 için Antalya'da 70-80 bin yabancı katılımcı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android