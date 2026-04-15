Kavanozda biriken iyilik; 9 yaşındaki Berra harçlıklarını şehit ailelerine bağışladı

15.04.2026 11:10
RİZE'de 3'üncü sınıf öğrencisi Berra Şişman (9), harçlıklarından ve ailesinden toplayarak boş kavanozda biriktirdiği parayı şehit ailelerine bağışladı. Ailesiyle gittiği banka şubesinde bağışını kendi elleriyle yatıran Berra Şişman, "Askerlerimiz bu vatan için şehit oldu. Ben de onların ailelerine destek olmak istedim" dedi.

Kentte yaşayan Nezir-Meryem Şişman çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 3'üncü sınıf öğrencisi Berra Şişman, yaşıtlarına örnek olacak bir davranışa imza attı. Evde atıl halde duran boş kavanozu kendisi için kumbaraya dönüştüren Berra, ailesiyle birlikte her gün evden çıkmadan önce harçlıklarından artırdığı paraları bu kavanoza biriktirmeye başladı. Yaklaşık 4 ayın sonunda kumbarası dolan Berra, biriktirdiği parayı şehitlerin ailelerine destek olmak amacıyla bağışlamaya karar verdi. Ailesi ile banka şubesine giden Berra Şişman, gişede sıraya girerek kavanozdan çıkan parayı şehit aileleri için açılan hesaba kendi elleriyle yatırdı.

'TOPLAM 881 LİRA BİRİKTİRMİŞİM'

Bağış yapma hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu anlatan Berra Şişman, "Bağış yapmak için kumbaramda para biriktirdim. Evden çıkmadan önce sadaka kumbarasına her gün ailece para atıyorduk. Sonra kumbara doldu ve buraya getirdik. Annem ilk önce, 'Nasıl bir yere bağışlamak istersin?' diye sordu. Ben de şehit ailelerine bağışlamak istediğimi söyledim, annem de kabul etti. Askerlerimiz, bu vatan için şehit oldu. Ben de onların ailelerine destek olmak istedim. Hayalim gerçekleşti. Toplam 881 lira biriktirmiştim" dedi.

HABER-KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: DHA

İyilik, Güncel, Son Dakika

Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Başarısızlıklar art arda geldi JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Nereden nereye Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası Kameraya yansıyan görüntü bomba Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

11:01
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
10:25
Antalya’da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
10:20
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
09:13
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı Komutana söylediklerine bakın
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
