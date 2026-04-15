Kavanozda biriken iyilik; 9 yaşındaki Berra harçlıklarını şehit ailelerine bağışladı

RİZE'de 3'üncü sınıf öğrencisi Berra Şişman (9), harçlıklarından ve ailesinden toplayarak boş kavanozda biriktirdiği parayı şehit ailelerine bağışladı. Ailesiyle gittiği banka şubesinde bağışını kendi elleriyle yatıran Berra Şişman, "Askerlerimiz bu vatan için şehit oldu. Ben de onların ailelerine destek olmak istedim" dedi.

Kentte yaşayan Nezir-Meryem Şişman çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 3'üncü sınıf öğrencisi Berra Şişman, yaşıtlarına örnek olacak bir davranışa imza attı. Evde atıl halde duran boş kavanozu kendisi için kumbaraya dönüştüren Berra, ailesiyle birlikte her gün evden çıkmadan önce harçlıklarından artırdığı paraları bu kavanoza biriktirmeye başladı. Yaklaşık 4 ayın sonunda kumbarası dolan Berra, biriktirdiği parayı şehitlerin ailelerine destek olmak amacıyla bağışlamaya karar verdi. Ailesi ile banka şubesine giden Berra Şişman, gişede sıraya girerek kavanozdan çıkan parayı şehit aileleri için açılan hesaba kendi elleriyle yatırdı.

'TOPLAM 881 LİRA BİRİKTİRMİŞİM'

Bağış yapma hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu anlatan Berra Şişman, "Bağış yapmak için kumbaramda para biriktirdim. Evden çıkmadan önce sadaka kumbarasına her gün ailece para atıyorduk. Sonra kumbara doldu ve buraya getirdik. Annem ilk önce, 'Nasıl bir yere bağışlamak istersin?' diye sordu. Ben de şehit ailelerine bağışlamak istediğimi söyledim, annem de kabul etti. Askerlerimiz, bu vatan için şehit oldu. Ben de onların ailelerine destek olmak istedim. Hayalim gerçekleşti. Toplam 881 lira biriktirmiştim" dedi.

HABER-KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,