Kavga Sırasında Saksı ile Öldü, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kavga Sırasında Saksı ile Öldü, Şüpheli Tutuklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da çatından fırlatılan saksının isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da, kavga sırasında çatıdan attığı saksının başına isabet ettiği kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz'da Merkez Mahallesi Kalender Sokak'tan geçen Yaşar Yurtdere (66), tanımadığı iki grup arasında çıkan kavga sırasında binanın çatı katından aşağıya atılan teneke saksının başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Yurtdere, 24 Temmuz'da ameliyata alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Yurtdere, tekrar rahatsızlandı. Yurtdere hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, şüphelinin İsmail T. olduğunu belirledi.

Hakkında 2 suç kaydı olan şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Maktulün oğlu olayı anlattı

Yaşar Yurtdere'nin oğlu Abbas Yurtdere, gazetecilere, olay günü kayınpederi ile damadın tartıştığını ve sokağa saksı atıldığını söyledi. İsmail T'nin saksıları atmaması konusunda uyarıldığını belirten Yurtdere, sokaktan geçerken başına isabet eden saksı nedeniyle babasının günler süren tedavinin ardından vefat ettiğini söyledi.

Ailenin avukatı Özlem Fadime Akyol ise Yaşar Yurtdere'nin trajik bir biçimde rahmetli olduğunu dile getirerek, "Maktul sokakta bulunduğu sırada bir binadan failin fırlattığı ağır, hacmi büyük bir cismin kendisine isabet etmesi neticesinde vefat etmiştir." dedi.

Akyol, bunun kasten öldürme suçu olduğunu ifade ederek, mahkemenin adil bir karar vereceğine inandığını söyledi.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavga Sırasında Saksı ile Öldü, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı
3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular 3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular
Kylie Jenner başlattı, Türkiye’de bambaşka bir hal aldı Kylie Jenner başlattı, Türkiye’de bambaşka bir hal aldı!
Sel felaketinin ardından Nepal-Çin sınır kapısı tamamen haritadan silindi Sel felaketinin ardından Nepal-Çin sınır kapısı tamamen haritadan silindi
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

16:43
Fenerbahçe’nin rakibi Liverpool’a bir darbe daha Galibiyeti unuttular
Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'a bir darbe daha! Galibiyeti unuttular
16:36
Fenerbahçe’de Talisca şoku Samsunspor maçında yok
Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok
16:28
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
15:54
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
15:48
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazası araç içi kamerasında
15:02
Ceyda Düvenci evlendi İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 17:05:50. #7.12#
SON DAKİKA: Kavga Sırasında Saksı ile Öldü, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement