Kavuncu'dan CHP'ye 'Mutlak Butlan' Yorumu
Kavuncu'dan CHP'ye 'Mutlak Butlan' Yorumu

01.06.2026 17:17
İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, CHP'nin kararını 'mutlak butlan' olarak değerlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin, "Bizim gözümüzde alınan kararın kendisi mutlak butlandır." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Kavuncu, geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlayarak ülkenin birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara kavuşmasını temenni etti.

Kavuncu, hayat pahalılığı nedeniyle Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlık sayısının önceki yıllara kıyasla azaldığını, vatandaşların kırmızı et ve sağlıklı gıdaya erişimde güçlük yaşadığını öne sürdü.

"Mutlak butlan" kararına ilişkin, "Bizim gözümüzde alınan kararın kendisi mutlak butlandır." değerlendirmesinde bulunan Kavuncu, bu süreçte millet iradesinin yanında olacaklarını söyledi.

Kavuncu, kararı yalnızca bir partiyi ilgilendiren bir mesele olarak görmenin hata olacağını savundu.

Geçmişte kamuoyunda tartışma yaratan bazı olaylara ilişkin soruşturmaların yeniden gündeme gelmesini olumlu bulduklarını belirten Kavuncu, "Toplumun huzurunu bozan, kamu vicdanını yaralayan mevzularla ilgili vatandaşlarımıza, milletimize 'Bak işte ne güzel, adalet yerini buldu' dedirtmek istiyorsunuz ya, hani otobüslere sıkılan kurşunları ya da geçmişte işlenen cinayetlerin dosyalarının kapağını açıyorsunuz ya... İnşallah bunlar neticeye erer." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
