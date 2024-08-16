Kaya Oyma Yapıda Reklam Çekimi Yapanlara Ceza - Son Dakika
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Kaya Oyma Yapıda Reklam Çekimi Yapanlara Ceza

Kaya Oyma Yapıda Reklam Çekimi Yapanlara Ceza

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde, kaya oyma yapının içinde reklam çekimi yapanların duvarlara kimyasal içerikli maddeyle elyaf yapıştırdıklarının tespit edilmesi üzerine Kapadokya Alan Başkanlığı'nca işlem başlatıldı. Firmaya yaklaşık 2 milyon TL tutarında ceza kesilirken, firma yetkilileri hakkında hukuki işlem başlatıldı.

16.08.2024 14:19
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NEVŞEHİR'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde, kaya oyma yapının içinde reklam çekimi yapanların duvarlara kimyasal içerikli maddeyle elyaf yapıştırdıklarının tespit edilmesi üzerine Kapadokya Alan Başkanlığı'nca işlem başlatıldı. Firmaya yaklaşık 2 milyon TL tutarında ceza kesilirken, firma yetkilileri hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde peribacalarının duvarları iddiaya göre, bir tekstil firmasının bölgede yapacağı reklam filmi için kimyasal yapıştırıcılar ile elyafla kaplandı. Bölgeye gelen fotoğraf sanatçılarının durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine peribacalarının olduğu bölgeye jandarma ve Nevşehir Alan Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, doğaya ve peribacalarına zarar verildiği gerekçesiyle 'doğal yapıyı tahrip etmekten' inceleme başlattı.

FİRMAYA 2 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Zarar verilen alan, bugün sabah saatlerinde Kapadokya Alan Başkanlığı ile Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Firmaya yaklaşık 2 milyon TL tutarında ceza kesilirken, firma yetkilileri hakkında hukuki işlem başlatıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki alanın korunması adına gerekli tüm önlemlerin alındığını açıklayan Kapadokya Alan Başkanlığı, Göreme Vadisi'nin bu tür olumsuz eylemlerden korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gereken tüm çalışmalar takip edileceği belirtildi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER-NEVŞEHİR-DHA

Kaynak: DHA

Kapadokya, Nevşehir, Göreme, Çevre, Suç, Turizm, Güncel, Son Dakika

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