Kaya: YÖK Kaldırılacak, Üniversiteler Özgür Olacak - Son Dakika
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Kaya: YÖK Kaldırılacak, Üniversiteler Özgür Olacak

Kaya: YÖK Kaldırılacak, Üniversiteler Özgür Olacak
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CHP'li Yıldırım Kaya, üniversiteye yerleşen gençleri kutlayarak YÖK'ün kaldırılacağını duyurdu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, üniversiteye yerleşen gençleri kutlayarak, "YÖK kaldırılacak, üniversiteler özgür olacak" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından video mesaj yayımladı. Kaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteye yerleşen tüm gençlerimizi yürekten kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Emek veren ailelerimizin ve öğretmenlerimizin mutluluğunu paylaşıyorum. Şimdi sıra devlette! Devletin görevi; üniversiteyi kazanan her gencimizin barınma ve sağlıklı beslenme ihtiyacını karşılamak, nitelikli, laik ve bilimsel eğitim hakkını güvence altına almaktır. Hiçbir öğrencimiz yurt bulamadığı, geçinemediği için eğitiminden vazgeçmemelidir.

İkinci tercihi bekleyen gençlerimiz; umudunuzu kaybetmeyin. Bu kez yerleşemeyen gençlerimiz; sakın üzülmeyin. Bir sınav sonucu sizin değerinizi, yeteneğinizi ve geleceğinizi belirleyemez. Önünüzde daha nice yollar, nice başarılar var. Bir öğretmeniniz olarak hepinize söylüyorum: Kendinize güvenin, umudunuzu koruyun, hayallerinizden vazgeçmeyin. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."

Kaya, CHP'nin gençlere yönelik hedefini de "Bütün çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye'yi kurmak; Cumhuriyet'in eğitim devrimleri ile gençlerimizi geleceğe hazırlamak" olarak açıkladı ve "YÖK kaldırılacak, üniversiteler özgür olacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaya: YÖK Kaldırılacak, Üniversiteler Özgür Olacak - Son Dakika

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