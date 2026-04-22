Kayalıklardan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Şamalı köyü Çalkayası mevkisindeki tarlaya giden Seyfettin Yılmaz'ın (70) uzun süre eve dönmemesi üzerine eşi de bölgeye gitti.
Yılmaz'ın kayalıklardan düştüğünü gören eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?