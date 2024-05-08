Kayanın üzerindeki ağaç görenlerin dikkatini çekiyor - Son Dakika
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Kayanın üzerindeki ağaç görenlerin dikkatini çekiyor

Adıyaman'da bir kayanın üzerinde doğal olarak yetişen meşe ağacı, görenlerin dikkatini çekiyor. Kayanın üzerinde büyüyen meşe ağacı, doğaseverlerin ilgisini çekiyor ve birçok kişi tarafından fotoğraflanıyor. Vatandaşlar, bu ağacın turizme kazandırılması gerektiğini dile getiriyor.

08.05.2024 21:42
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Kayanın üzerindeki ağaç görenlerin dikkatini çekiyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir kayanın üzerinde doğal olarak yetişen meşe ağacı görenlerin dikkatini çekiyor.

Adıyaman Çelikhan Karayolu Palanlı köyü yakınlarında metrelerce yüksekliğe sahip, binlerce tonluk kaya parçasının üzerine düşen meşe palamudu, yaklaşık 30 yılda metrelerce yüksekliğinde bir ağaç oldu. Kayanın üzerinde, topraksız alanda büyüyen meşe ağacı karayolundan geçenlerin dikkatinden kaçmıyor.

Kayanın üzerinde meşe ağacını gören vatandaşlar fotoğrafını çekmeyi ihmal etmiyor. Yerden metrelerce yükseklikte bir kayanın üzerinde doğal olarak yetişen meşe ağacı, hem şaşırtıyor hem de görselliği ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğa fotoğrafı çeken birçok kişi bu ağacı fotoğraflıyor. Birçok kişinin şaşkınlığını gizleyemediği meşe ağacı ve kayanın, yerli ve yabancı turistlerin daha fazla ilgisini çekmesi için buranın tanıtılması gerektiğini dile getiriyor.

Kaya üzerindeki meşe ağacının ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Müslüm Haras isimli vatandaş, "Kaya üzerindeki meşe ağacı apayrı bir güzelliğe sahip. Burası turizme kazandırılma noktasında değerlendirilebilir. Kayaya bir merdiven kurulabilir. Fotoğraf çektirmek isteyen yerli ve yabancı turistler için bu düşünülebilir. Burayı gören bir çok kişinin bu ağaç dikkatini çekiyor. 'Orada bir ağaç var gördünüz mü, Dikkatinizi çekti mi,' dediklerini bir çok kez duydum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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