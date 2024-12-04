Kaybolan 150 Keçi Dronla Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan 150 Keçi Dronla Bulundu

Kaybolan 150 Keçi Dronla Bulundu

Batman'ın Sason ilçesinde kaybolan 150 keçi, jandarma ekiplerinin dronla yaptığı arama sonucunda 30 kilometre uzaklıkta bulundu. Keçiler, bölge halkının desteğiyle sahibine teslim edildi.

04.12.2024 12:37  Güncelleme: 12:42
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BATMAN'ın Sason ilçesinde 1 Aralık'ta kaybolan 150 keçi, 30 kilometre uzakta jandarma ekiplerine ait dronla bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı, Sason İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Geçitli köyünde yaşayan İ.Ş.'nin, 150 keçisi kayboldu. İ.Ş. keçilerinin 1 Aralık'tan beri kayıp olduğunu belirterek jandarmadan yardım istedi. Arazi taraması faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, keçilerin bulunması için dron uçurdu. Yapılan aramada keçilerin Geçitli Köyünden yaklaşık 30 kilometre uzaklaştıkları ve dağlık alanda oldukları tespit edildi. Bölge halkının da desteğiyle keçiler getirilerek sahibine teslim edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

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