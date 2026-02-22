Kaybolan 80 Yaşındaki Kadın Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaybolan 80 Yaşındaki Kadın Bulundu

22.02.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kaybolan Ayşe Şahin, dağlık alanda kayalıklar arasından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan ve ekiplerce dağlık alanda kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan 80 yaşındaki Ayşe Şahin, hastanede tedavi altına alındı.

Hasdümen Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan ve bir daha dönmeyen yaşlı kadının oğlu Mesut Şahin, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.

Bölgede arama çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, Şahin'i evinin 3 kilometre uzağındaki Gölcük mevkisinde düştüğü kayalıklar arasında sıkışmış halde buldu.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yaşlı kadın, kayalıkların arasından çıkarıldı.

Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu, düşme nedeniyle ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Oğlu Süleyman Şahin, gazetecilere, annesinin keçileri otlatmak için götürdüğü yerin sarp bir bölge olduğunu belirtti.

Akşam olmasına rağmen annesinin eve gelmemesi üzerine ağabeyinin İlçe Jandarma Komutanlığına gidip kayıp başvurusunda bulunduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Sabah arama ekipleri, elbise parçası buldu. Bana annemin olup olmadığını sordu, ben de 'o' deyince, 'Ayşe teyze' diye bağırdı. Annemin seslenmesi üzerine o bölgeye gittik ve annemi kayaların arasında sıkışmış olarak bulduk. Ekipler sayesinde bulunduğu yerden çıkarttık. Yaklaşık 1 gün orada kaldı, geceyi orada geçirdi. Çok şükür sağlık durumu iyi, bilinci yerinde. 'Ben böyleyim' diye gülerek espri yaptı, bizi güldürdü."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ayşe Şahin, Güvenlik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan 80 Yaşındaki Kadın Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

16:37
901’de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler’e kesildi
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
15:14
Galatasaray’ın tarihi restine TFF’den tek cümlelik yanıt
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
14:51
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş
"Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 16:44:43. #7.11#
SON DAKİKA: Kaybolan 80 Yaşındaki Kadın Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.