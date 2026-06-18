Kaybolan Alzheimer Hastası Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan Alzheimer Hastası Bulundu

Kaybolan Alzheimer Hastası Bulundu
18.06.2026 12:19
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Muğla Yatağan'da kaybolan Alzheimer hastası Kazım Oral, arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Kazım Oral (72), ekiplerin arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

Yatağan ilçesi Kafacakaplancık Mahallesi Ramadan mevkisindeki evinden salı günü saat 07.30 sıralarında ayrılan Alzheimer hastası Kazım Oral'dan bir daha haber alınamadı. Oral'ın eve dönmemesi sonrası yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbarla bölgede jandarma, AFAD ekipleri ve mahallelinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Kırsal ve engebeli arazide sürdürülen çalışmalar sonuç verdi. Jandarma ekipleri, Alzheimer hastası Kazım Oral'ı, bu sabah Kayırlı mevkisinde sağ olarak buldu. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Oral, ilk kontrollerinin ardından tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yatağan, Güncel, Muğla, Yaşam, Son Dakika

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