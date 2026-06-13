Muş'ta 2 gün önce kaybolan çoban bulundu.
Gündoğan köyünde çobanlık yapan Mizgin Balıkçı'dan (31) iki gündür haber alamayan köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Köyün kırsalında arama çalışmaları yürüten ekipler, Balıkçı'yı Karameşe köyünde buldu.
Balıkçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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