Kaybolan Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kaybolan Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kaybolan Çoban İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
14.06.2026 19:23
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Erzurum'da kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç için arama çalışmaları sürüyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde 5 gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanı arama çalışmaları devam ediyor.

Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un (17) bulunması amacıyla 10 Haziran'da başlatılan çalışmalar kapsamında, AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar, Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp dürbünlerle de bölgeyi tarıyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığından 25 personelin de bölgedeki ekibe destek verdiği çalışmalar, toplam 103 kişiyle yürütülüyor.

Vali Baruş, arama çalışmalarını yerinde inceledi

Bu arada, Vali Aydın Baruş da alana gelerek arama çalışmalarını yerinde takip etti ve bölgedeki ekiplerden bilgi aldı.

Baruş, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, görevli personele kolaylıklar diledi.

Pirali Mahallesi kırsalında 10 Haziran'da hayvanlarını otlatan çoban Okan Koç'un kaybolduğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmiş, bölgeye yönlendirilen ekipler arama çalışmalarına başlamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Okan Koç, Erzurum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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