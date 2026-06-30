Kaybolan Çocuk İçin Arama Devam Ediyor

BİTLİS'in Mutki ilçesinde serinlemek için girdikleri derede ağabeyi Fatih Şeflek (13) boğulan, kendisi ise kaybolan Aziz Şeflek (12) için dün gece ara verilen arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Olay, dün Mutki ilçesi Yazıcık köyü yakınlarındaki derede meydana geldi. Babaları Bakır Şeflek ile dere kenarına gelen Fatih, Aziz ve Enes Şeflek (11), serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören Bakır Şeflek, dereye atlayıp Fatih'i kurtardı. Enes Şeflek hayatını kaybederken, Aziz Şeflek ise akıntıya kapılıp kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aziz Şeflek'in bulunması için dere boyunca dün hava kararana kadar arama yaptı. Çalışmalara gece saatlerinde ara verildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatılan arama çalışmalarına; Bitlis ve Van'dan gelen 4 polis dalgıcı, 4 AFAD dalgıcı, 7 kişilik İHH Arama Kurtarma ekibi, 1 dalgıç botu ile HAK Arama Kurtarma ekipleri de destek veriyor. Dere boyunca ve su altında titizlikle sürdürülen çalışmalarda, şu ana kadar kayıp çocuğa ulaşılamazken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.