Kaybolan Dağcı Umut Tanrıkulu Kurtarıldı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kaybolan amatör dağcı Umut Tanrıkulu (53), İzmir'in Kiraz ilçesinde, sığındığı bağ evinde bulundu.

Amatör dağcı Umut Tanrıkulu, 21 Mart'ta Salihli'nin Burhan Mahallesi mevkisinden zirve tırmanışı için Bozdağ'a ilerlemeye başladı. Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre sonra yönünü kaybettiği değerlendirilen Tanrıkulu, 112'yi arayıp yardım istedi. İhbarla bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kar yağışı nedeniyle önceki gün akşam saatlerinde sonlandırılan arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

GECEYİ KAZDIĞI ÇUKURDA GEÇİRMİŞ

Ekipler, Umut Tanrıkulu'nun kaybolduğu bölgede kazdığı çukura ulaştı. Tanrıkulu'nun derin bir çukur kazarak geceyi burada geçirdiği ardından ilerlemeye devam ettiği öğrenildi. Çukurun yanında Umut Tanrıkulu'na ait sırt çantası ile kişisel eşyalarda bulundu. Tanrıkulu'nun ayrıca zirve tırmanışı sırasında sanal medya hesabından da canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

100 PERSONEL KATILDI

Sahada yürütülen arama çalışmalarına; 100'ün üzerinde personelin yanı sıra yaklaşık 30 araç ve 5 dron ekibinin de destek verdiği bildirildi. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, izleri takip ederek İzmir'in Kiraz ilçesine ulaştı. Kiraz ilçesindeki Çatak Mahallesi Muhtarı Eyüp Çoban da Tanrıkulu'nu arama çalışmalarına katıldı. Tanrıkulu'nu bulmak için bugün saat 10.00 sıralarında Çatak Mahallesi Akçay mevkisine yönelen Çoban, bağ evinin bacasından duman çıktığını fark etti. İçeriye giren Çoban, Tanrıkulu ile karşılaştı.

'BAĞIRA BAĞIRA GELMİŞ AMA SESİNİ KİMSE DUYMAMIŞ'

Çoban, yaşananları şöyle anlattı:

"Çatak Mahallesi Akçay mevkisinde, kışın kullanılmayan ve yaklaşık 1200 rakımdaki bağ evimizin bacasından duman çıktığını gördük. Şüphelenince hemen 112'yi aradım. İçeride kayıp dağcıyı bulduk. 2 gündür orada kalmış. Tipiye yakalandığını, yönünü kaybettiğini söyledi. Bağıra bağıra gelmiş ama sesini kimse duymamış. Sadece su içerek hayatta kalmaya çalışmış. Çok korkmuştu, şok geçirmişti. Biz de çay ve yemek ikram ettik. Sağlık durumu iyiydi. Ekipler gelip teslim aldı."

Tanrıkulu'nun tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.