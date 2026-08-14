Kaybolan Epilepsi Hastası Bulundu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası Ali Rıza Derin (48), yürütülen arama çalışmalarıyla sağlıklı şekilde bulundu.

Gemlik ilçesinde 12 Ağustos sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Ali Rıza Derin için ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD Bursa, MAG-DER ve Gemlik Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Derin'in yakınları katıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Derin'in kaybolduğu günün akşam saatlerine ait Umurbey Mahallesi'nde çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntüler doğrultusunda arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırıldı. Umurbey kırsalında sürdürülen çalışmalar sonucu Ali Rıza Derin'e zeytin ağaçlarının altında yatarken ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Derin, ilk kontrollerinin ardından tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa),