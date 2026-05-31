Kaybolan Hatice Anlı Yaralı Bulundu

YARALI OLARAK BULUNDU

Ankara'da kayıp olarak aranan Hatice Anlı, akşam saatlerinde Beypazarı ilçesinde Nallıkaşı mevkisinde ekipler tarafından yaralı halde bulundu. Yüksekten düşerek yaralandığı belirlenen Anlı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muammer DAŞDELEN/ BEYPAZARI(Ankara),