Kaybolan Hayvanlar Dronla Bulundu

???????AMASYA(AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde kaybolan 3 büyükbaş hayvan AFAD tarafından termal kameralı dronla bulundu.
İlçenin Yüzbeyi köyünde Selahattin Topal, 3 büyükbaş hayvanının kaybolması üzerine durumu 112'ye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri gece görüş ve termal özelliği bulunan dronla yaptıkları arama sonucunda kaybolan büyükbaş hayvanları bularak sahibine teslim etti.
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