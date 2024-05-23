Kaybolan işçi mısır tarlasında bulundu - Son Dakika
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Kaybolan işçi mısır tarlasında bulundu

Kaybolan işçi mısır tarlasında bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde sulamayı kontrol için girdiği mısır tarlasında kaybolan işçi, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Adem Süzgün, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Süzgün'ün kaybolduğu bölgeden yaklaşık 5 kilometre mesafede bir tarlada bulunması dikkat çekti.

23.05.2024 14:32
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Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gün önce sulamayı kontrol için girdiği mısır tarlasında kaybolan işçi jandarma ekiplerince bulundu.

Hamam Mahallesi Tılan mevkisinde önceki gün sulamayı kontrol için girdiği mısır tarlasından çıkmayan Adem Süzgün'ü (29) arama çalışmaları devam etti.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ile jandarma asayiş timlerinin katıldığı arama çalışmalarında Süzgün, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 5 kilometre mesafede bir tarlada bulundu.

Kozan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Süzgün, ifadesi alınmak üzere Gaziköy Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Hamam Mahallesi Tılan mevkisinde 21 Mayıs'ta sulamayı kontrol için yaklaşık 25 dönümlük mısır tarlasına giren Adem Süzgün'ün (29) tarladan çıkmadığını fark eden yakınları ve mahalle sakinleri durumu güvenlik güçlerine bildirmiş ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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