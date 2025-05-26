Kaybolan Müdür İçin Yoğun Arama Çalışmaları - Son Dakika
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Kaybolan Müdür İçin Yoğun Arama Çalışmaları

Kaybolan Müdür İçin Yoğun Arama Çalışmaları
26.05.2025 15:52
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Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan Adil Bartu için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

'ZAMANLA YARIŞTIĞIMIZ BİR SÜREÇ'

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu arama çalışmaları sürüyor. Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Adil Bartu'nun dün bir grupla yürüyüşe çıktığını belirten Artun, "Ayvacık ilçemiz Küçükkuyu beldesi Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi civarında yürüyüş yapmak için bir organizasyon düzenliyorlar. Bu yürüyüş esnasında Adil Bey saat 16.00 civarında gruptan ayrılıyor. Bir daha kendisinden haber alınamıyor. Bize saat 17.00 civarında gelen, 'Adil Bey'den haber alınamıyor' ihbarı üzerine AFAD arama kurtarma ekibimiz, Ayvacık İlçe Jandarma ekiplerimiz, Çanakkale İl Jandarma'dan komando ekiplerimiz ile yoğun bir çalışma başlattık. Dün gece geç saatlere kadar arama faaliyetlerini gerçekleştirdik. Dün sonuç alamadığımız çalışmalar nedeniyle bugün yine arama çalışmalarına başladık. Şu an itibariyle Çanakkale AFAD, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Jandarma Komando ekipleri, Çanakkale'deki AFAD tarafından akredite edilmiş sivil toplum kuruluşları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri, köylü vatandaşlarımızdan oluşan şu an itibariyle yaklaşık 50 kişilik bir grupla Adil Bey'i arama çalışmalarına devam ediyoruz. Biz olayı AFAD Başkanlığı ile paylaştık. 8 ilden AFAD arama kurtarma ekipleri yaklaşık 70 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibi görevlendirilmiş olup, onların bölgeye intikalini bekliyoruz" dedi.

Zamanla yarıştıkları bir süreçte olduklarını da belirten Artun, "Bu süreç içerisinde araziyi bilen, bu konuda bize arazi çalışmalarında destek verebilecek olan avcı arkadaşlarımızdan da destek alıyoruz. Yoğun bir şekilde Adil Bey'i arama çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

Nazif Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/AYVACIK, (Çanakkale),

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Yerel Haberler, Çanakkale, Güvenlik, 3-sayfa, Ayvacık, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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