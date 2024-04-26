Kaybolan Servet Cesur\'a ait kemik parçaları bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde yaklaşık 5 ay önce bulunan kemik parçalarının, 2023 yılının Temmuz ayında kaybolan Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.
İstanbul Adli Tıp Kurumu, Evciler Mahallesi'nden kayıp ihbarı yapılan zihinsel engelli Cesur'u (30) arama çalışmaları sürerken 3 Kasım 2023'te kayalık alanda bulunan kemik parçaları üzerindeki incelemesini tamamladı.
İnceleme sonucu kemik parçalarının Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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