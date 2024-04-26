Kaybolan Servet Cesur'a ait kemik parçaları bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kaybolan Servet Cesur'a ait kemik parçaları bulundu

Kaybolan Servet Cesur\'a ait kemik parçaları bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan kemik parçalarının, 2023 yılında kaybolan Servet Cesur'a ait olduğu tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucunda kemik parçalarının Cesur'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.04.2024 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde yaklaşık 5 ay önce bulunan kemik parçalarının, 2023 yılının Temmuz ayında kaybolan Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Evciler Mahallesi'nden kayıp ihbarı yapılan zihinsel engelli Cesur'u (30) arama çalışmaları sürerken 3 Kasım 2023'te kayalık alanda bulunan kemik parçaları üzerindeki incelemesini tamamladı.

İnceleme sonucu kemik parçalarının Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

İnceleme, Aydın, Çine, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan Servet Cesur'a ait kemik parçaları bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:57 Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti, iki liderin programlarının uyuşmaması nedeniyle ertelendi Dışişleri Bakanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, iki liderin programlarının uyuşmaması nedeniyle ertelendi
22:46 Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11’de başladığı maçta golünü attı Milli gururumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta golünü attı
22:02 Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor’u 3-0 mağlup etti Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti
20:06 İsrail Dışişleri Bakanı’nın Erdoğan’ı hedef alan paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
18:57 Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz Köşeye sıkışan Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
00:16 Yunus Akgün’ün takımı Leicester City, Premier Lig’e yükseldi Yunus Akgün'ün takımı Leicester City, Premier Lig'e yükseldi
23:43 Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı Mauro Icardi, yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri yine çıldırttı
23:29 Bahçelievler’de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu çeken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
23:21 Okan Buruk’tan dikkat çeken Fenerbahçe ve puan farkı sözleri Okan Buruk'tan dikkat çeken Fenerbahçe ve puan farkı sözleri
22:44 Tarihçi İlber Ortaylı’dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina Tarihçi İlber Ortaylı'dan ortalığı karıştıracak Ayasofya çıkışı: Namaz kılmak için gudubet bir bina
22:24 Tayvan’da 6,1 büyüklüğünde deprem Tayvan'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 00:26:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kaybolan Servet Cesur'a ait kemik parçaları bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement