Kayınbaba Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Niğde'de damadı tarafından bıçaklanan kayınbaba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sarıköprü Mahallesi'nde bir apartmanda H.Y. ile kayınbabası B.E. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.Y, kayınbabası B.E'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.E, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli H.Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.