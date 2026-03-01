Kayıp Abdul Yazgan 4 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika
Kayıp Abdul Yazgan 4 Gün Sonra Bulundu
01.03.2026 14:49
Trabzon'da kaybolan 54 yaşındaki Abdul Yazgan, 4 gün sonra sağ olarak bulundu.

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Abdul Yazgan (54), arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu 4 gün sonra sağ olarak bulundu.

Köprübaşı ilçesi Fidanlı Mahallesi'ndeki evinden 26 Şubat'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Abdul Yazgan'ın komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD, UMKE, AKUT, AD-KUR ve TTAKE ekipleri sevk edildi. Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı altında sürdürülen arama çalışmalarında Yazgan, sığındığı bir evde bulundu. Bölgedeki sağlık ekiplerine teslim edilen Yazgan'ın yapılan ilk kontrollerinde durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

