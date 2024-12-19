Kayıp Abdullah Çanakçı\'nın Cansız Bedeni Bulundu

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TRABZON'un Akçaabat ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Abdullah Çanakçı'nın (75) dere kenarında cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Salacık Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Çanakçı, 16 Aralık'ta evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Çanakçı'ya ulaşamayan ailesinin ihbarıyla jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlattı. Çalışmaların ilk gününde Çanakçı'ya dair iz bulunamadı. Devam eden aramalarda; Çanakçı'nın bu sabah evinin yaklaşık 500 metre yakınındaki bir dere kenarında cansız bedeni bulundu. Savcılık incelemesi sonrası cenaze, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.