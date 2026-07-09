Kayıp Çanta Bulundu: Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Kayıp Çanta Bulundu: Şüpheli Gözaltında

Kayıp Çanta Bulundu: Şüpheli Gözaltında
09.07.2026 12:25
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Kıbrıs'tan gelen kadının 6 milyon liralık çantası 200 saatlik kamera incelemesiyle bulundu.

KIBRIS'tan Samsun'a yakınlarını ziyarete gelen K.A. (29) isimli kadının kaybettiği ve içerisinde 6 milyon liralık ziynet eşyası bulunan çantası, 200 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonrası bulundu. Çantayı alan şüpheli E.D. (34), gözaltına alındı.

1 Temmuz'da Kıbrıs'tan Samsun'a otomobili ile gelen ve yakınlarını ziyaret etmek isteyen K.A. isimli kadın, içerisinde 6 milyon liralık ziynet eşyasının bulunduğu çantayı kaybedince polise ihbarda bulundu. K.A.'nın ifadesine göre, çantanın otomobilden çalınmış olabileceği ya da bir yerde unutulduğu değerlendirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otomobilin en son park edildiği Karşıyaka Mahallesi'ndeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonrası, bir kişinin elinde çantayla yürüdüğü belirlendi. Ekipler, şüphelinin E.D. (34) olduğunu belirledi. Evine düzenlenen operasyonla dün gözaltına alınan E.D., ifadesinde çantayı yolda bulduğunu söyledi. E.D.'nin işlemleri sürürken, ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Samsun, Kıbrıs, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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