Kayıp Çoban Sağ Bulundu

SAĞ BULUNDU
Muş merkeze bağlı Gündoğan köyünde çobanlık yapan ve 3 gündür kayıp olarak aranan çoban Mizgin Balıkçı, sağ olarak bulundu. AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı, bölge halkının da katıldığı 3 gün süren arama çalışması sonucu Balıkçı'nın, yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Karameşe köyünde olduğu belirlendi. Sağ olarak bulunan çoban Mizgin Balıkçı'nın sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
Muhammed Sami MARAL/MUŞ,
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