Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kayıp olarak aranan 3 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.
Boylu Mahallesi'nde yaşayan Yahya Tosun, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 3 yaşındaki oğlu Hasan Halis Emin Tosun'un kaybolduğu ihbarında bulundu.
İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla mahalle ile Boylu Göleti çevresinde arama çalışması başlatıldı.
Gölet çevresinde yürütülen arama çalışmaları sırasında sağlıklı şekilde bulunan çocuk, ailesine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kayıp Çocuk Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?