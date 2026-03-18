Kayıp Çocuk ve Annesi DNA Testi İçin Örnek Verdi
Kayıp Çocuk ve Annesi DNA Testi İçin Örnek Verdi

Kayıp Çocuk ve Annesi DNA Testi İçin Örnek Verdi
18.03.2026 16:12
2019'dan beri kayıp olan 8 yaşındaki çocuk ve annesi, DNA testi için örnek verdiler.

Bursa'da 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve geçen ay kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla bulunan 8 yaşındaki çocuk ve yabancı uyruklu annesi Rebecca S., DNA testi için örnek verdi.

Çocuğun geçen hafta bulunmasının ardından haberdar edilen ve Almanya'dan Türkiye'ye gelen Rebecca S. ile devlet korumasındaki N.S, Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'nda kan ve saç örneği verdi.

Soy bağının tespitinin ardından Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesinde görülecek davada, çocuğun anneye iadesine ilişkin karar verileceği öğrenildi.

Olay

Almanya vatandaşı Rebecca S. (31), 2019 yılında 1 yaşındaki oğluyla, çocuğunun babası Umut K.'nın (33) Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesi H.S.'ye (60) ait eve gelmişti. Bir süre sonra Rebecca S.'nin erkek arkadaşının Almanya'ya dönmesi için ısrar ettiği, kendisinin ise bunu kabul etmediği aktarılmıştı.

Daha sonra anne Rebecca S, oğlu N.S.'nin kaybolduğuna yönelik polise ihbarda bulunmuştu. Uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmamıştı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kurulmuştu.

Ekipler, geçen hafta çocuğu R.M.'ye ait evde bulmuştu.

N.S.'nin devlet korumasına alındığı olayla ilgili babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi R.M, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Bu arada çocuğun babası Umut K.'nın ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güvenlik, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Çocuk ve Annesi DNA Testi İçin Örnek Verdi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kayıp Çocuk ve Annesi DNA Testi İçin Örnek Verdi
