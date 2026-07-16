Kayıp Dağcı için Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayıp Dağcı için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

16.07.2026 18:40
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Hakkari'de kaybolan dağcı Yüksel Işık için Cilo-Sat Dağı'nda arama çalışmaları sürüyor.

KAYIP DAĞCI, SIK SIK CİLO DAĞI'NA TIRMANIYORMUŞ

Hakkari'de 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmanış yaptıktan sonra haber alınamayan Yüksel Işık için arama çalışmaları devam ediyor. Astsubay emeklisi olduğu belirtilen ve eşi Hakkarili olan kayıp dağcının, her yıl Hakkari ziyareti sırasında Cilo-Sat Dağı'na tırmanış yaptığı bildirildi. Işık'ın, Cilo-Sat Dağı'nda ve Hakkari'nin çeşitli bölgelerinde çektiği fotoğrafları da sık sık sanal medya hesaplarında paylaştığı belirtildi. Işık'ın kaybolduğu aynı bölgede 2017 yılında çektiği videoları da sanal medya hesabında paylaştığı ve gittiği bölgeleri anlattığı görüldü.

Bu arada Türk Kızılay Hakkari Şubesi ekipleri tarafından bölgeye, arama çalışmalarına katılanlar için yiyecek ve içecek götürüldü.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Kaynak: DHA

Toros Dağları, 3. Sayfa, Hakkari, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Dağcı için Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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