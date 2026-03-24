Kayıp Dağcı Umut Tanrıkulu Bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde 21 Mart'ta dağlık alanda kaybolan amatör dağcı, İzmir'in Kiraz ilçesinde bulundu.

Burhan Mahallesi civarında kaybolan Umut Tanrıkulu'nu (53) arama çalışmaları, bu mahalleye sınır olan İzmir'in Kiraz ilçesi Çatak Mahallesi'nde dördüncü gününde yeniden başladı.

Kullanılmayan bir bağ evinden duman tütmesinden şüphelenen vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Tanrıkulu, bağ evinde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tanrıkulu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Tanrıkulu'nun tipiye yakalandığı bölgede soğuktan etkilenmemek için kendisine sığınacak bir alan oluşturduğu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak yardım istediği öğrenildi.

Umut Tanrıkulu'nun sonrasında ise telefonunun şarjı bittiği için ekiplerle iletişim kuramadığı belirtildi.

Dağcıyı bulan muhtar o anları anlattı

Kayıp dağcıyı kendi bağ evinde bulan Çatak Mahallesi Muhtarı Eyüp Çoban, AA muhabirine, sabah saatlerinde ekiplerle mahalle yakınlarında arama yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekipler derelerde arama yaparken, ben de evlere bakmaya karar verdim. Kendi kullandığım bağ evinin bacasından dumanlar çıktığını gördüm. Baktığımda evin arka kapısının kırık olduğunu fark ettim. İçeriye girdim, Tanrıkulu oradaydı, sobayı yakmıştı. Konuştuk. 3 gündür orada olduğunu söyledi. Sağlık durumu iyiydi ama şoktaydı. Ona bisküvi yedirdim ve hemen ambulans çağırdım."

"18 kilometre yürümüş"

Çoban, Tanrıkulu'nun kendisine kaybolma anını hatırlamadığını söylediğini ifade etti.

Tanrıkulu'nun tipiye yakalandıktan sonra bulunduğu yerden ayrıldığını kendisine anlattığını dile getiren Çoban, "Buraya nasıl geldiğini bilmediğini söyledi. Dağda tipi nedeniyle yürüyemediğini söyledi. Evde yardım beklediğini söyledi. Ne tarafa geldiğini, nereden geçtiğini hatırlamıyormuş. Tipiye yakalandıktan sonra bulunduğu yerden benim bağ evime kadar 18 kilometre yürümüş." dedi.

Burhan Mahallesi civarında 21 Mart'ta kamp kurarak tırmanışa başlayan Tanrıkulu, 112 Acil Çağrı Merkezine olumsuz hava şartları nedeniyle kaybolduğunu bildirerek yardım istemiş, ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma, dağcıya ait bazı kamp malzemelerini bulmuştu.