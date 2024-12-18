Kayıp Ecrin Bulundu

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(DİYARBAKIR)- Diyarbakır Valiliği, öğlen saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ecrin E.'nin bulunduğunu duyurdu.

Diyarbakır Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Ecrin E.'nin bulunduğunu ve ailesine teslim edildiği belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İlimiz Bağlar ilçesinde, 18.12.2024 tarihinde, öğlen saatlerinde evinden ayrılan 12 yaşındaki Ecrin E'den o saatten beri haber alınamaması üzerine emniyet birimlerimize annesi tarafından kayıp müracaatı yapılmıştır.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzün kurduğu özel ekibin teknik imkanları da kullanarak yaptığı titiz çalışma neticesinde kayıp çocuk salimen bulunmuş ve ailesine teslim edilmiştir."