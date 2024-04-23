Kayıp Ekonomistin Kıyafet ve Kemik Parçaları Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayıp Ekonomistin Kıyafet ve Kemik Parçaları Bulundu

Kayıp Ekonomistin Kıyafet ve Kemik Parçaları Bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları, Armutlu Mahallesi'nde bulundu. Olay yerinde inceleme çalışmaları devam ediyor.

23.04.2024 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçalarının bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve muhtelif kemik parçalarının, kırsal Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında, köylü vatandaşlar tarafından bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, malzeme ve kemik parçalarının bulunduğu bölgenin cumhuriyet savcısı nezaretinde, olay yeri inceleme timleri ve jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alındığı ve araştırma faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi.

Olay

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg'i ve köpeğini arayan ekipler herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın dikkati sayesinde bulunan köpeğin Tina olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan Tina'nın araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA

Balıkesir, İnceleme, Ekonomi, Gönen, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Ekonomistin Kıyafet ve Kemik Parçaları Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:34 Milli Savunma Bakanı Güler’den “Eurofighter“ sorusuna esprili yanıt Milli Savunma Bakanı Güler'den "Eurofighter" sorusuna esprili yanıt
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
20:02 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
19:48 4 yaşındaki kayıp çocuğun cesedi samanlıkta bulundu, kuzeni gözaltında 4 yaşındaki kayıp çocuğun cesedi samanlıkta bulundu, kuzeni gözaltında
19:41 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim’de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
16:15 Gazze’de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı Gazze'de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 22:55:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kayıp Ekonomistin Kıyafet ve Kemik Parçaları Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement