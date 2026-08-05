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Kayıp Engelli Birey Bulundu

Kayıp Engelli Birey Bulundu
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Adana'nın Kozan ilçesinde kaybolan işitme ve konuşma engelli Uğur Okuducu ekiplerce bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan işitme ve konuşma engelli kişi ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

Jandarma, AFAD ve Yesevi Arama Kurtarma ekipleri, Postkabasakal Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra haber alınamayan 52 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Uğur Okuducu'yu arama çalışmalarını sürdürdü.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Okuducu, Tepecikören Mahallesi'nde bulundu.

Kozan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Okuducu, daha sonra ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

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