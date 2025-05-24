Kayıp Köpeğin Ardından Sokak Hayvanına Sahiplenme

Tedavi için kliniğe getirdiği köpeği ölünce yaralı sokak köpeğini gözyaşlarıyla sahiplendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta tomografi için veteriner kliniğine getirdiği köpeğini kaybeden Arzu Boncuk, aynı klinikte tedavi edilmeyi bekleyen yaralı bir sokak köpeğini sahiplenerek Karadeniz Ereğli'ye götürdü.

Zonguldak'ta yaklaşık 10 gün önce bir trafik kazasında ağır yaralanan sokak köpeği, tedavi ettirilmek üzere veteriner kliniğine getirildi. Kalça ve ön bacağında kırıklar olduğu öğrenilen köpeğin sosyal medyadan tedavisi için çağrıda bulunuldu. Yaklaşık 60 bin lirayı bulan ameliyat masrafları için bağış toplanmayı beklerken Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Arzu Boncuk tomografi için söz konusu kliniğe Babacan isimli köpeğini getirdi.

Köpeğin anestezi işlemleri sırasında hayatını kaybetmesi üzerine gözyaşlarına boğulan Arzu Boncuk, bu sırada yaralı köpeği fark etti. Hem ölen köpeğini hem de kurtarmaya karar verdiği yaralı köpeği aracına alan Boncuk, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çocuğuma ne olduğunu anlayamadık. Ereğli'de tomografi yok diye getirdik. Onun için getirdik ama tomografi hiç çekilemedi, anesteziyi kaldıramadı. Bu çocuk için de paylaşımları görmüştüm. Zonguldak'ta tedavi için sponsor arıyorlardı, yaklaşık 60 bin civarında ameliyat masrafı varmış. Tedavisi olmadığı için barınağa bırakılacakmış, ben de gelmişken 'Babacan'ın' hatrına, ruhuna onu almaya karar verdim. Tedavi ettirmeye çalışacağım, Ereğli'de."

Köpekler ve kediler için yaşam alanı kurduğunu, 400'e yakın hayvana baktığını belirten Arzu Boncuk, ölen köpeğini yanına alarak ilçeye hareket etti. Boncuk şöyle dedi:

"Şuan sokak hayvanlarına elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Onlarla beraber yaşıyorum, evim de orada. Onlara cennet sunmaya çalışıyorum. Özellikle engelli çocukları asla ortada bırakmamaya çalışıyorum. Bu çocuğumuzun da hikayesini öğrenince almaya karar verdim. 'Babacan' kendi çocuğumdu benim. Onu kaybettik onun yerine bu çocuğu kurtarmaya, almaya karar verdik. Onun başına trafik kazası gelmiş, arka kalça, ön bacak kırık fakat tedavi edilememiş, barınağa gidecekti. Barınakta bu çocukların hiç şansı yok. Götürüp Ereğli'de kendi veteriner kliniğimde yapılacak bilecek ne varsa yapacağız. Felç de kalsa ömrümün sonuna kadar bakacağım."