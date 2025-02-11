Kayıp Müslüm Gedik, İnşaatın Asansör Boşluğunda Ölü Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Müslüm Gedik, İnşaatın Asansör Boşluğunda Ölü Bulundu

Kayıp Müslüm Gedik, İnşaatın Asansör Boşluğunda Ölü Bulundu

Kartal'da 4 gündür kayıp olan Müslüm Gedik, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda su birikintisinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.02.2025 20:10  Güncelleme: 20:14
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KARTAL'da 4 gündür kayıp olan Müslüm Gedik(35), 7 katlı inşaatın asansör boşluğundaki su birikintisinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Gedik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Hazal Sokak'ta bulunan 7 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İnşaatın suyla dolu olan asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasında, cesedin 4 gündür haber alınamayan Müslüm Gedik'e ait olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Müslüm Gedik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARKADAŞLARININ İFADELERİ ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Müslüm Gedik'i kaybolmadan önce son kez gören arkadaşlarını tespit etti. Polise verdiği ifadesinde, birlikte alkol almak için inşaata gittiklerini ve burada diğer arkadaşlarının alkolün etkisiyle uyuyakaldığını belirten Gedik'in ismi öğrenilemeyen arkadaşı, kendisinin Müslüm Gedik ile uyuyan arkadaşını inşaatta bırakarak büfeden alkol almak için ayrıldığını, geri döndüğünde ise Gedik'in orada olmadığını ve Gedik'in eve gittiğini düşünerek kimseye haber vermediğini söylediği öğrenildi. Polis, Müslüm Gedik'in inşaattan çıkarken alkolün etkisiyle su dolu çukura düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayıp Müslüm Gedik, İnşaatın Asansör Boşluğunda Ölü Bulundu - Son Dakika

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