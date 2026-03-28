Kayıp Otizmli Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp Otizmli Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Kayıp Otizmli Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
28.03.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da kaybolan 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel'in cesedi dere yatağında bulundu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 8 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kırsal Doğanlı Mahallesi'nde ailesinin 26 Mart'ta kayıp başvurusunda bulunduğu 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel'i bulmak için polis, jandarma, AFAD, UMKE, dalgıç polis ve iz takip köpeğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmalarına 3. günde de devam edildi.

Ekipler, bu sabah Temel'in cansız bedenini dere yatağında buldu. Cenaze, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Abdurrahman Biçer, alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında otizmli çocuğumuz Temel'in cansız bedenine Sivas ve Tokat'tan gelen ekiplerce ulaşıldı. Ailenin başı sağ olsun. Fedakarca günlerce sahada görev yapan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Malatya'dan Çelikhan ilçesine bağlı kırsal Doğanlı Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına 26 Mart'ta ailesiyle misafirliğe gelen 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel, aynı gün evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamış, bunun üzerine arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Otizmli Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 13:17:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Kayıp Otizmli Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.