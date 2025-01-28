Kayıp Ş.D. Ormanda Bulundu

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ormanlık alanda bulundu.

Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün ilçeye bağlı Üran Mahallesi'nde aklı dengesi yerinde olmayan Ş.D'nin kayıp ihbarını aldıklarını söyledi.

Yavuz, jandarma ekiplerinin dron, iz köpeği ve çok sayıda personel ile yapılan aramalar sonucunda Ş.D'nin 7 kilometre uzakta ormanlık alanda bulunduğunu ifade etti.