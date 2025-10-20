Kayıp Süleyman Çeltik Fıstık Bahçesinde Bulundu - Son Dakika
Kayıp Süleyman Çeltik Fıstık Bahçesinde Bulundu

Kayıp Süleyman Çeltik Fıstık Bahçesinde Bulundu
20.10.2025 13:50
70 yaşındaki Alzheimer hastası Süleyman Çeltik, Hilvan'da kaybolduktan 2 gün sonra ölü bulundu.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Süleyman Çeltik (70), fıstık bahçesinde ölü bulundu.

Olay, 18 Ekim'de sabah saatlerinde Karacurun Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Süleyman Çeltik'ten uzun süre haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Alzheimer hastası olduğu bildirilen Çeltik'in bulunması için jandarma, AFAD ekipleri ve mahallelinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İki gün süren arama çalışmaları sonunda Çeltik'in, Hilvan ile Siverek ilçeleri arasındaki bir fıstık bahçesinde cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Çeltik'in vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirlendi.

Süleyman Çeltik'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp Süleyman Çeltik Fıstık Bahçesinde Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayıp Süleyman Çeltik Fıstık Bahçesinde Bulundu - Son Dakika
