Kayıp Tarımcının Cansız Bedeni Bulundu

SİİRT'in Baykan ilçesinde bahçesini sulamak için çıktıktan sonra haber alınamayınca ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Hikmet Erdoğan (65) bahçesinin yakınındaki ahırda ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Baykan ilçesi Heval Mahallesi 410'uncu Sokak'ta meydana geldi. Hikmet Erdoğan saat 21.00 sıralarında bahçesini sulamak için evinden çıktı. Eve dönmeyince bahçeye giden yakınları Erdoğan'ı bulamadı. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Termal dron desteğiyle yapılan arama çalışmalarında saat 05.00 sıralarında bahçesinin yakınında bir ahırda Hikmet Erdoğan yerde hareketsiz olarak bulundu. Yapılan kontrolde Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi için Baykan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.