Kayıp Üniversiteli Rojin İçin Aramalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayıp Üniversiteli Rojin İçin Aramalar Devam Ediyor

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için hava destekli arama çalışmaları sürüyor.

30.09.2024 20:19
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KAYIP ÜNİVERSİTELİ ROJİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3'ÜNCÜ GÜN (2)

HAVA DESTEKLİ ARAMA

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ı arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan destek veriyor. Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri Van Gölü'nün yüzeyinde arama yaparken, polis atlı birlik ve çevik kuvvet ekipleri de kıyıyı tarıyor.

BARO BAŞKANI ÖZARAS: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Van Baro Başkanı Sinan Özaras, Rojin Kabaiş'in bir an önce bulunup ailesine teslim edilmesi için arama çalışmalarının başka bölgelerde de yapılması gerektiğini söyledi. Özaras, "Bugün burada Rojin Kabaiş ile ilgili yürütülen soruşturmanın etkin yürütülmesi, arama ve çalışma faaliyetlerinin bütün alanları kapsayacak şekilde, sadece bir alanla ve bir şüpheyle sınırlı kalmayacak bir boyutta etkin bir soruşturmanın yürütülmesinin çağrısını yapıyoruz. Bugüne kadar haber alınamayan Rojin için aslında çok uzun bir süre geçmiş bulunmakta. Burada bu tür soruşturmalarda en önemli husus, soruşturmanın etkin yürütülürken aynı zamanda, zamanla yarıştığımızın bilincini unutmamamız en büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla biz bu haberi aldığımız günden bu yana hem Van Barosu hem Van Barosu kadın merkezi hem de diğer STK'lar buraya gelerek olay yerinde gözleme ve incelemeler yaptık. Yine emniyet mensupları ile yaptığımız görüşmeler, sonrasında savcılıkla yaptığımız görüşmelerde şunu açıkça söyleyebiliriz ki; her ne kadar arama ve tarama faaliyeti devam etse de bunu daha güçlendirmemiz gerektiğini bilincindeyiz" dedi.

STK'lardan oluşan Van Kadın ve Van Emek Demokrasi Platformu da Rojin için arama çalışmalarının yapıldığı Van Gölü sahiline gelerek basın açıklaması yaptı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Polis, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Üniversiteli Rojin İçin Aramalar Devam Ediyor - Son Dakika

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