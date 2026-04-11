Kayısı Bahçelerine Teknik Destek
Kayısı Bahçelerine Teknik Destek

11.04.2026 16:06
Baskil'de kayısı ağaçlarının durumu incelendi, üreticilere teknik destek sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri, Elazığ'ın Baskil ilçesindeki kayısı bahçelerindeki ağaçların gelişim durumu ve hastalık risklerine yönelik incelemelerde bulundu.

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki bahçeleri gezerek üreticilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında ağaçların fenolojik gelişimleri kayıt altına alınarak, mevsimsel şartların meyve tutumu üzerindeki etkileri değerlendirildi.

İncelemelerde zirai don riskine karşı alınan tedbirler ve bitki sağlığını tehdit eden hastalıklarla mücadele yöntemleri de görüşüldü.

Ekipler, verim kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla üreticilere teknik desteğin sağlandığı ve saha çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, İnceleme, Ekonomi, Baskil, Güncel, Elazığ, Çevre, Son Dakika

