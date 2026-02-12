Kayısı İthalatında Skandal İddiası - Son Dakika
Kayısı İthalatında Skandal İddiası

12.02.2026 14:52
Veli Ağbaba, gümrüklerde 'pirinç' beyanıyla kayısı ithalatının ciddiyetine darbe olduğunu belirtti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yurt dışından "pirinç" beyanıyla kayısı ithal edildiği iddialarını gündeme getirerek, "Eğer gümrüklerde 'pirinç' beyanıyla 'kayısı' ithal edildiği doğruysa, bu sadece Malatya'ya değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ciddiyetine vurulmuş ağır bir darbedir" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yurt dışından pirinç beyan edilerek kayısı ithal edildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Malatya'nın dünya markası olan kayısısı üzerinden ortaya atılan iddiaların sıradan bir tartışma olmadığını belirten Ağbaba, söz konusu iddiaların milyonlarca dolarlık ihracat geliri sağlayan ve on binlerce ailenin geçim kaynağı olan bir ürünün itibarıyla doğrudan ilgili olduğunu ifade etti. Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bu iddia doğruysa ortada büyük bir skandal vardır"

"Malatya'nın dünya markası olan kayısısı üzerinden ortaya atılan bu iddia, sıradan bir tartışma değil; milyonlarca dolarlık ihracat geliri sağlayan, on binlerce ailenin geçim kaynağı olan bir ürünün itibarıyla doğrudan ilgilidir. Eğer gümrüklerde 'pirinç' beyanıyla 'kayısı' ithal edildiği doğruysa, bu sadece Malatya'ya değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ciddiyetine vurulmuş ağır bir darbedir."

İddiaların skandal olduğunu belirten Ağbaba, Malatyalı üreticinin artan maliyetler altında ezildiğini belirttiği açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Daha önce defalarca söyledim: Malatyalı üretici sahipsiz değildir. Kayısı üreticisi zaten artan gübre, mazot, ilaç ve işçilik maliyetleri altında eziliyor. Ürününü değerinde satamıyor, ihracatta pazar kayıpları yaşıyor. Şimdi bir de usulsüz ya da düşük vergili ithalat iddialarıyla karşı karşıya kalıyorsak, bunun adı üreticiye ihanettir. Bu iddia doğruysa ortada büyük bir skandal vardır. Gümrüklerimizde denetim zafiyeti mi vardır? Yoksa birileri göz mü yummaktadır? Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir; gümrük kapılarımız yol geçen hanı değildir. Hangi ürün hangi beyanla ülkeye giriyorsa bunun kaydı, kontrolü ve sorumluluğu vardır."

Bakanlıklara ve savcılara çağrı

Ağbaba, iddialarla ilgili Ticaret Bakanlığı ve Gümrükler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumları inceleme yapmaya davet etti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı derhal tüm gümrük kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Gümrükler Genel Müdürlüğü bu iddiayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı, ithal edilen ürünlerin niteliği konusunda açıklama yapmalıdır. Cumhuriyet savcıları da iddialar karşısında resen soruşturma başlatmalıdır. İddia doğruysa, sorumlular hangi makamda olursa olsun ortaya çıkarılmalı ve hesap vermelidir. Hiç kimse devletin kurumlarını tartışmalı hale getiremez. Malatya'nın kayısına, çiftçimizin alın terine uzanan her elin karşısında duracağız. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

15:24
