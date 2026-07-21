"Godzilla vs. Kong" filmlerinin genç yıldızı Kaylee Hottle, trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Fox News'in haberine göre, "Godzilla vs. Kong" filmlerindeki rolüyle tanınan 18 yaşındaki işitme engelli Hottle, bir trafik kazasında hayatını kaybetti.
Hottle'ın babası, kazanın Maryland eyaletinde meydana geldiğini, yetkililerin ise kendisine kızının hastaneye giderken kalbinin durduğunu bildirdiğini aktardı.
Son Dakika › Güncel › Kaylee Hottle Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?