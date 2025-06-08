Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek, vatandaşların bayramını kutladı.
Ziyaretçilerle sohbet eden Açar, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Açar, bayram sevincini Obruk Şelalesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yaşadıklarını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Açar, Obruk Şelalesi'nde Bayram Kutladı - Son Dakika
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