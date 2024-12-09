Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Okula giden Akpınar, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilerin geleceğine ve eğitimine verdikleri önemden söz eden Akpınar, öğrencilerin sorularını yanıtladı, onlara başarı temennisinde bulundu.
Moda Tasarımı Atölyesini de gezen Akpınar, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Akpınar'dan Okul Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?