Kaymakam Atalık Kurumları Ziyaret Etti

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, ilçedeki kurumları ziyaret etti.
Kaymakam Atalık, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Jandarma Komutanlığına, Toplum Sağlığı Merkezine, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müftülüğüne, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Atalık ziyaretlerinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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