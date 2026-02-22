Kaymakam Balaban İtfaiyeyi Ziyaret Etti

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, itfaiye personelini ziyaret etti.
Balaban, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Geçen yıl meydana gelen yangınlarda üstün gayret ve özverili çalışmaları nedeniyle itfaiye teşkilatına teşekkür eden Balaban, personele teşekkür belgesi takdim etti.
Kaymakam Özderin'den aile ziyareti
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerini sürdürüyor.
Özderin, Erenler köyünde 2 aileyi evinde ziyaret etti.
Aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.
