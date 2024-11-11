Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Kocaeli'de iş kazasında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Hasan Kılıç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Baycar, beraberinde kurum müdürleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden ve cenazesi Cizre'nin Kolgezer köyünde toprağa verilen Kılıç'ın yakınlarını ziyaret etti.
Taziyeevinde Kılıç ailesi fertleri ile görüşen Kaymakam Baycar, Kılıç'a Allah'tan rahmet, acılı aileye başsağlığı diledi.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Baycar'dan Taziye Ziyareti - Son Dakika
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